مصرع موظف داخل ميناء الدخيلة في الإسكندرية.. سقطت عليه سيارة

لقى موظف بإحدى شركات النقل البحري الخاصة في الإسكندرية، مصرعه اليوم داخل ميناء الدخيلة غرب الإسكندرية أثناء تأدية عمله، حيث سقطت عليه سيارة خلال تواجدها في الميناء.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث في ميناء الدخيلة، نتيجة سقوط سيارة على أحد الأشخاص.

تفاصيل مصرع شهيد لقمة العيش في ميناء الدخيلة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف من أجل التعامل مع الحادث، حيث تبين إصابة موظف يدعى أحمد رجب، يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة للنقل البحري التي تباشر عملها في ميناء الإسكندرية.

وفاة الرجل في الحال

وحاول رجال الإسعاف إنقاذه إلا أن الاصطدام الشديد أودى بحياته، فتم نقل جثمانه إلى المشرحة لمباشرة الإجراءات.

وتحرر محضر بالواقعة وتباشر نيابة الدخيلة التحقيقات في الواقعة، حيث طلبت تفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء مسؤولي السيارات التي سقطت أحدها وسببت الوفاة، بالإضافة إلى إصدار تصريح دفن الجثمان.

ونعى أصدقاء الموظف الراحل صديقهم، واصفين إياه بمصطلح «شهيد لقمة العيش» نظراً لوفاته خلال ممارسة عمله في الميناء.