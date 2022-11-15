المئات يشيعون جنازة شهيد لقمة العيش في قنا.. لحق بشقيقه

شيع المئات من أهالي قرية الكرنك في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، اليوم، جثمان شاب توفى في محافظة القاهرة أثناء عمله، حيث سقط من سقالة أثناء العمل في إحدى المنشآت.

الأهالي يودعون جثمان الشاب

جنازة الشاب كانت مهيبة وكبيرة، حيث دفن في مقابر عائلته في قرية الكرنك، وسط حالة من الحزن الشديد، وخاصة لأنه توفى خلال عمله واعتبروه شهيدًا للقمة العيش.

تفاصيل الواقعة

وقال حسام محمد، أحد أبناء قرية الكرنك، أن عمر أمجد عبدالوارث، عمره 22 سنة، شاب طموح وبعد خروج والده على المعاش، ذهب للعمل في القاهرة، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته بسقوطه من أعلى سقالة.

وتابع أن الشاب شهيد لقمة العيش، تخرج من كلية التجارة العام الماضي من جامعة قنا، وسافر إلى القاهرة للعمل بحثا عن لقمة العيش، ولكن عاد في نعش.

وأضاف، أن الضحية هو الابن الثاني المتوفى في هذه الأسرة، حيث كان له شقيق وتوفى شابًا، الأمر الذي زاد من حزن الأسرة، مشددًا على أن الجميع يحبون الضحية، لما يتمتع به من حسن الخلق والسيرة الطيبة بين أصدقائه وجيرانه وعائلته وأهالي القرية.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بمصرع شاب من أعلى سقالة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.