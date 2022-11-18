مشروع الزراعة دون تربة «إيروبونيك» يوفر احتياجات مصر بأقل كمية من المياه

مشروع مهم تقدمت به محافظة قنا في مؤتمر المناخ، وهو الزراعة دون تربة، أو الزراعة في الهواء «إيروبونيك»، الأمر الذي لاقى اهتمام منظمة الأغذية العالمية «الفاو»، لما يوفره هذا الأسلوب من تكلفة ويستخدم 10% فقط من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية.

الزراعةبدون تربة

ويحقق المشروع طفرة زراعية في ظل التحديات التي تواجهها مصر والعالم، من خلال تنفيذ آليات الزراعة بدون تربة عبر تطوير أنظمة الزراعة وتحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي، والمساهمة في سد احتياجات الشعوب من الغذاء، لاسيما أنه يعتمد على الأدوات المحلية وبأقل تكلفة مالية.

فوائد الزراعة دون تربة لمصر

هذا النوع من الزراعة يحقق 10 أهداف من إجمالي أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفا، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، لمعالجة التحديات الإنمائية في ظل التغيرات المناخية، ومن بينها الآتي:

- يقدم نظام الأيروبونيك العديد من المزايا والحلول للحد من آثار التغيرات المناخية على الزراعة.

-معالجة مشكلات عدم توافر الأراضي الزراعية وذلك من خلال مضاعفة معدلات الإنتاج وتقليل مدة الدورة الإنتاجية وجودة المنتجات.

-يسهم في توفير المياه بشكل كبير من خلال استخدام دورة مغلقة.

-توفير فرص عمل في مجال الزراعة وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري.

-قيام المرأة بتنفيذ هذا النوع من الزراعة، لأنه لا يتطلب مجهود بدني.