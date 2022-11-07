ندوة توعوية عن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» في جامعة جنوب الوادي

عقدت كلية التربية النوعية في جامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية عن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» مع وزارة البيئة.

وتحدث الدكتور محمد سعيد، عميد الكلية، عن أهميه التوعية بالتغيرات المناخية، التي تتزامن مع مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بمشاركه وفود 190 دولة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئه والمناخ.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد، عميد الكلية، والدكتورة بدرية حسن علي حسن، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مبادرة «اتحضر للأخضر»

وأشارت الدكتورة بدرية حسن، إلى أهمية المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، مؤكدة أنها تنفيذ حقيقي للتنمية المستدامة 2030 محور البيئة، موضحة أن هدف الندوة هو التأكيد على دور الشباب في التوعية داخل المجتمع، والوقوف على توصيات مؤتمرات الشباب الرئاسية التي تهدف إلى تفعيل دور الشباب.

ومن هذا المنطلق، حاضر في الندوة سولاف تمام ومحمود حامد وفادي باسم، من كلية العلوم، وعبدالرحمن محسن من «الطب البيطري».

وشهد الندوة الدكتور عمرو عبدالقادر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهام علي، من كلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما شارك بالتنظيم طلاب «الفريق البيئي، ومن أجل مصر».