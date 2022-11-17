الجمعية المصرية للمناعة: الفيروس المخلوي التنفسي شائع وحالة القلق غير مبررة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة، إن حالة الهلع المصاحبة لانتشار الفيروس المخلوي التنفسي غير مبررة، إذ أن هذا الفيروس هو فيروس تنفسي شائع ومعروف منذ عام 1956، مشيرًا إلى وجود 200 مجموعة من الفيروسات تسبب نزلات البرد، والفيروس له دور في 10% إلى 20% من أدوار البرد التي تصيب الأفراد كل عام.

الفيروس المخلوي يصيب الأفراد بصورة متكررة

وأضاف بدران في مداخلة هاتفية على «الفضائية مصرية»، أن وزارة الصحة المصرية سحبت عينات من الأطفال فوجدت أن 72% من الأطفال مصابين بفيروس المخلوي التنفسي، إذ أن الفيروس يصيب 70% من الأطفال أقل من عامين و100% للأطفال أكبر من عامين، كما يصيب كبار السن أكبر من 65 عاما، لافتًا إلى أن الفيروس يقوم بخداع الذاكرة المناعية للأفراد وهو ما قد ينتج عنه تكرار العدوى مرات عديدة، غير أنها تكون أقل بحدتها عن المرة الأولى.

تزداد خطورته على الأطفال والرضع وكبار السن

وأوضح عضو الجمعية المصرية للمناعة، أن أعراض الفيروس تظهر بسيطة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة جيدة، إلا أن خطورته تكمن في كونه يحرق الأهداب التنفسية كما يفعل التدخين، وهو ما يؤدي إلى أن الخلايا تصبح بلا حماية، وهو ما يجعل أعراضه قوية على الأطفال والرضع وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.