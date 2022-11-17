مستثمرو السياحة: الكريسماس يرفع نسب إشغالات فنادق الغردقة والأقصر وأسوان

تشهد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر زيادة كبيرة خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، وأرجع محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال تلك الفترة إلى إجازات أعياد الكريسماس والتي يفضل آلاف السياح الأجانب قضاؤها بالمدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن نسب إشغال فنادق الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم خلال أعياد الكريسماس ستتخطى حاجز الـ 95%.

إجازات رأس السنة الميلادية

وأضاف لـ «الوطن»، أن فترة أعياد الكريسماس تعتبر من الفترات التي تشهد انتعاشة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لافتا إلى أن إجازات رأس السنة الميلادية تشهد أيضا زيادة في أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أن تلك الأوقات تشهد انتعاشة سياحية في كافة المدن السياحية المصرية.

سياحة الإقامة الطويلة

ومن جهته أوضح الدكتور، عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، أنه بالتزامن مع قدوم السياح الأجانب لقضاء إجازات أعياد الكريسماس بمصر فهناك أيضا أعداد جيدة من السياح الأوربيين يقصدون المقصد السياحي المصري لقضاء أيام من فصل الشتاء الجاري بمصر ضمن برنامج «سياحة الإقامة الطويلة».

وتابع: «هناك طلبات كثيرة من العديد من شركات السياحة الأوربية لحجز برامج لسائحيها لقضاء أجزاء من فصل الشتاء الجاري بالمدن المصرية ولاسيما بالغردقة وذلك بسبب أزمة الطاقة التي تمر بها العديد من الدول الأوربية حاليا كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الجاري».

ومن جانبه قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة خلال إجازات الكريسماس قد تصل إلى 100%، لافتا إلى أن هناك طلبات من شركات سياحة أجنبية لحجز رحلات لسائحيها خلال تلك الفترة.

وأضاف أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تتجاوز حاليا الـ 95%، موضحا أن الشهر الجاري شهد إقبالا كبيرا من السياح الأجانب على زيارة المزارات الأثرية والثقافية الموجودة بمدن الصعيد السياحية.