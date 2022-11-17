«تعليم السويس» تحاكي مؤتمر «COP27» بمناظرة حول التغيرات المناخية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، مناظرة لمحاكاة مؤتمر المناخ المقام فى مدينة شرم الشيخ، تتضمن التأثيرات المناخية وكيفية تقليل تأثيراتها، والتكيف معها.

المناظرة امتداد لما يحققه المؤتمر الاقتصادي

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المناظرة تعد امتدادا لما يحققه المؤتمر المصري للمناخ، من نجاحات أبهرت المجتمع الدولي تحت عنوان «COP27» في مدينة شرم الشيخ العالمية، والمستمر حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري، وتربط آثار ذلك المؤتمر العالمي ورفع ثقافة الوعي المناخي لأبنائنا طلاب وتلاميذ الصفوف التعليمية المختلفة.

ويجري تنفيذ عدد من البرامج المناخية والفعاليات، تزامنا مع ذلك المؤتمر الوطني، حيث بدأ بمناظرة حيوية لمجموعة من طالبات التعليم الثانوي، بمقر ديوان عام المديرية التعليمية بالسويس، تحت عنوان التغيرات المناخية «التكيف مع والمكافحة» من خلال مقارنة بحتة وعملية بين التكيف والمكافحة.

وانتهت تلك المناظرة بالعديد من نقاط الالتقاء، والاختلاف حول موضوعها من ناحية الأهمية، والنتائج آثارها قطبي المناظرة بشكل تربوي، وبحت وسط تحكيم متميز أشاد به ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بعد تقديم الشكر والتقدير لكل القائمين على إخراج ذلك العمل بتلك الصورة الرائعة الفريدة.