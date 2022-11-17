ختام دورات إعداد قائد التغيرات المناخية لأعضاء أندية التطوع بالقليوبية

اختتمت اليوم، الدورة التدريبية «إعداد قائد عن التغيرات المناخية»، التي تنظمها الادارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ضمن خطة أندية التطوع بإدارة الشباب، التى تأتي تزامنا مع مؤتمر المناخ Cop27، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ حاليا، ليكون من مركز شباب ميت نما التابع «لإدارة شبرا الخيمة».

تعريف المناخ والتغييرات المناخية

تناولت الدورات تعريف المناخ والتغيرات المناخية، وأسبابها وسبل الحلول لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، كما جرى مناقشة رؤى الشباب في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، والخروج برؤية موحدة، تساهم في دعم جهود الدولة المصرية في هذا الملف المهم.

نشر الوعي بالتغييرات المناخية

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أهمية نشر الوعي لدى النشء والشباب بتلك القضايا السياسية والاجتماعية، وضرورة التعريف بأهمية استضافة مصر لمثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يراهن على قضية الوعي لدى الشباب، وهو ما تسعى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى تحقيقه وفقا لاستراتيجيها.

الجدير بالذكر، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، نفذت مبادرة «مراكزنا خضراء» لمواكبة تلك الحدث الهام، فى 100 مراكز على مستوى المحافظة، خلال الفترة من 15 لـ27 أكتوبرالماضي، شارك فى فعاليات المبادرة أعضاء نادى التطوع فى المراكز المنفذة فيها، التى تهدف إلى زراعة أشجار داخل وخارج مراكز الشباب، وتقليم الأشجار الموجودة وتزينها، وزراعة النباتات الخضراء والشتلات، وعمل مظلة للوقاية من الشمس والأمطار.