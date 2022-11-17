البابا تواضروس يناقش الملفات الرعوية الخاصة بإيبارشية أسوان

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الخميس، نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، الذي ناقش مع قداسته عددًا مع الملفات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

يأتي هذا اللقاء على هامش سيمينار المجمع المقدس الذي بدأ أمس بمركز لوجوس بوادي النطرون.

السيمنار يناقش الدور المجتمعي للكنيسة

وفي وقت سابق، افتتح البابا تواضروس الثاني، أمس، السيمنار التاسع للمجمع المقدس والذي تجري فعالياته لمدة أربعة أيام في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويناقش سيمينار هذا العام موضوعًا بعنوان «الدور المجتمعي للكنيسة القبطية»، وألقى قداسة البابا محاضرة في الجلسة الافتتاحية التي حضرها 105 من أعضاء المجمع المقدس.

تناول قداسته في محاضرته 5 ملامح يجب أن تميز الدور المجتمعي للكنيسة ليكون مؤثرًا وفعَّالًا.

التوصيات الختامية للمجمع

وفي الجلسة الثانية عُرِض فيلم تسجيلي عن ملتقى الشباب الذي أقيم في أغسطس الماضي لشباب إيبارشيات خارج مصر، كما تضمنت الجلسة عرضًا للتوصيات الختامية لسيمينار العام الماضي، تلا ذلك عرض توضيحي لموضوع الكفالة وما يسمى بالرعاية البديلة.

ويعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر نوفمبر من كل عام سيمنارًا يجرى خلاله دراسة موضوع رعوي واحد، بعد أن تعد له أبحاث ودراسات وتقارير على مدار العام.