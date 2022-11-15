كورال شباب الأنبا رويس ينظم احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس

بدأت منذ قليل، احتفالية كورال شباب الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثاني.

وشهد الاحتفال، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من الكهنة والآباء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الكنيسة تطلق ترنيمة بمناسبة الذكرى العاشرة لتجليس البابا

وبدأ الاحتفال بعرض الكورال مجموعة من الترانيم، وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 4 نوفمبر الماضي، ترنيمه بمناسبة مرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثاني بطريركا خلفا للبابا شنودة الثالث.

وفي سياق متصل، أجرى البابا تواضروس الثاني، اليوم، عددًا من اللقاءات الرعوية مع أساقفة الإيبارشيات المختلفة بالداخل والخارج؛ لمناقشة عدد من الملفات الرعوية الخاصة بالخدمة في الإيبارشيات.

وقال القمص موسى إبراهيم، إنّ البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا، وذلك لاستشارته بخصوص بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية جرجا.

وأضاف أن البابا التقى الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، في المقر البابوي بالقاهرة، وناقش معه أمورًا خاصة بالإيبارشية.

البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرساني

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا، الذي عرض عليه بعض الملفات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.