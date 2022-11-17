بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتنصيبه.. ملامح العمل المؤسسي في عهد البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا، بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، خلفا للبابا شنودة الثالث، ليصبح البابا الـ118 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

العمل المؤسسي إحدى أدوات البابا في رعاية شعب الكنيسة

ومنذ أن تولى البابا تواضروس الثاني الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي إحدى أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة.

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية في إطار احتفال الكنيسة القبطية بالذكرى العاشرة لتجليس البابا، أبرز ملامح العمل المؤسسي في عهد البابا تواضروس الثاني.

- تأسيس المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات لتنفيذ برامج تعليمية وصحية وتنموية.

- وجه البابا إنشاء مكتب الرعاية الاجتماعية لتسديد احتياجات الجميع مع حفظ كرامتهم.

- تأسيس المركز الإعلامي القبطي كأول مؤسسة ناطقة باسم الكنيسة ومعبرة عن توجهتها.

- أسس البابا المعهد القبطي للإدارة والتدبير الكنسي، لإعداد الكوادر من قادة الكنيسة القادرين على إحداث نقلة نوعية في قيادة الخدمة، ومنح شهادات متخصصة في علوم التدبير الكنسي والتنمية معتمدة من أكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية.

اختصاصات المكتب الفني بالبطريركية

- في عهد البابا تم تأسيس المكتب الفني لمتابعة بعض الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية ويختص المكتب في: