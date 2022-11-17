هيثم شاكر لـ«أنغام»: سجلت أول ألبوم فني مع حميد الشاعري وحكيم

قال الفنان هيثم شاكر، إن أول تجربه له كانت في شركة إنتاج وهو في مرحلة الجامعة، وذهب للاختبار واجتازه، لافتا إلى أن الشركة عرضت عليه تسجيل أول ألبوم، وعرضه على حكيم وحميد الشاعري، «عملنا ورشة واخترنا الأغاني وكانت أول مرة أعمل أغنية مع حميد الشاعري، وبعدها عملنا الألبوم، ولقيت إن الأغاني دراما مش وقتها الصيف، لكن الشركة رفضت، وصممت إن الأغنية نزلت بدعم من الاستاذ فايز عزيز».

أول لقاء لهيثم شاكر وأنغام

أوضح «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن التقى الفنانة أنغام في الاستيديو «قلتي لي انت فنان جميل وليك مستقبل كبير»، وعن تعلقه بمحمد فوزي قال: «اتعلقت بيه من التلفزيون لأني كنت دايما بشوف أفلامه وأسمع أغانيه، وهو اللى قدم بليغ حمدي للسيدة أم كلثوم».

الموسيقار محمد فوزي كان صاحب رؤية موسيقية

وأشار الفنان هيثم شاكر، إلى أن الموسيقار محمد فوزي كان صاحب رؤية موسيقية غريبة ويوظف مهاراته للمزيكا والدراما، واستبدل الأصوات الموسيقية بأصوات البشر وكان أول من يفعل ذلك في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه صاحب أول مصنع اسطوانات في مصر بما يعني أنه أول من صنع كل شيء جديد في الموسيقى.