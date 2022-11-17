هيثم شاكر لـ«أنغام»: تعلمت الغناء من التليفزيون المصري في طفولتي

قال الفنان هيثم شاكر، إنه حب الموسيقى دون أن يعرف وطوال والوقت كان خارج مصر منذ طفولته، وكان يستمع للتلفزيون المصري بشكل دائم طوال اليوم وكانت المتنفس المصري الوحيد لهم في الخارج، «التلفزيون كان بيقدم محتوى غنائي، وكنت بقلده بدون ما أعرف إنى كنت بحب الأغاني ولا لا، وفي المدرسة كنت بقول النشيد، واقرأ القرآن في حصص الدين، ومكنتش فاهم إن ده حب للموسيقى».

وأوضح «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه بعد ذلك انتبه لصوته وبدأ التجسيل على شرائط الكاسيت، وكانت في فترة التسعينات، «كان أي حد جاي من مصر بيجيب لنا الشرائط عشان نسمع أخر الأغاني في السوق المصري، ووالدي كان بيقلد الفنانين وبيغني وكنت دايما بحاول أقلده لحد مااكتشفت ان صوتي حلو».

وأشار إلى أنه مع الوقت، بدأ يحلم أن يكون مطربا مشهورا وكان وقتها في المرحلة الابتدائية، وذلك في فترة ظهور مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق وحكيم، «ورجعت مصر لاستكمال الدراسة والحلم كان لسه في تفكيري إني أكون مطرب، لحد مادخلت الجامعة وعرفت من صديق لي إن في شركة إنتاج تبحث عن أصوات جديدة وبيكتشفوا مواهب».