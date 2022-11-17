هيثم شاكر لـ«أنغام»: محمد فوزي أول من غنى للأطفال وشهر رمضان والمرأة

قال الفنان هيثم شاكر، إنه يحب الموسيقار محمد فوزي بشكل كبير، ويصفه بأنه عبقري سابق لعصره، لافتا إلى أنه أول من غنى للأطفال ولشهر رمضان والأم، وكان منتجا وممثلا ومغنيا وموسيقارا في آن واحد، «هو حالة خاصة وفنان متكامل وأول من كسر النمطية والجمود في الغناء وقدم استعراض وتحرك على المسرح مع صوت مبهج»

استخدام الأدوات البسيطة في الألحان

أوضح «شاكر» خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه يفضل أغنية «ليه ياعشم»، ومعظم ألحانه تتضمن تفاصيل عربية وشرقية، لافتا إلى أنه يستخدم الأدوات البسيطة في الألحان وظهر ذلك في العديد من الألحان الخاصة به.