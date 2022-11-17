أنغام: الملحن محمد فوزي قدم موسيقى عصرية سابقة لزمنها.. وهيثم شاكر الأقرب لصوته

قالت الفنانة أنغام، إن المطرب هيثم شاكر يتميز بالبساطة والصوت المميز، ويقدم ألحان الموسيقار محمد فوزي بشكل متطور، خاصة وأن المزيكا الخاصة به كانت عصرية وسابقة للزمن الذي كان يعيش فيه، ويتميز بصوت مختلف، إذ قدم أشكالا موسيقية لم يسبقه أحد.

هيثم شاكر الأقرب لصوت محمد فوزي

وأوضحت الفنانة أنغام خلال تقديمها برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، أن الموسيقار محمد فوزي ترك رصيدا كبيرا غير عاديا من الفن والموسيقى والإبداع، منوهة بأن هيثم شاكر يقدم ألحان محمد فوزي بشكل غير مسبوق، نظرا لأن صوته الأقرب لأغاني محمد فوزي ويمكنه إعادة نجاحها بتوزيع ورؤية مختلفة.