بالرسوم المتحركة.. هبة مختار وأبو الليف يطلقان كليب «الرجل الحنين رزق»

أطلقت المطربة هبة مختار كليب «الرجل الحنين رزق» بطريقة الرسوم المتحركة، والذي يجمعها بالفنان الشعبي نادر أبو الليف، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

دويتو «الرجل الحنين رزق» أول عمل غنائي يجمع هبة مختار التي تتسم معظم أغانيها باللون الرومانسي والمقسوم و أبو الليف صاحب اللون الشعبي المميز.

الأغنية كلمات السيد علي، ولحن وتوزيع رامي صبري وجيتار مصطفى أصلان، ورسم وتحريك محمود السويدي.

وكانت آخر أعمال هبة مختار أغنية «قرب تعالالي» التي شهدت التعاون الأول لها مع أحمد سعد الذي وضع لحن الأغنية، وأشرف على تنفيذها، من كلمات محمد فتحي و توزيع محمود صلاح، وإخراج مصطفى عامر.

وفي عيد الحب 2019 أطلقت هبة مختار أغنية «سيد الرجالة»، من كلمات محمد جشم، لحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.