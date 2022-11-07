انهيار أبو الليف خلال تشييع جثمان شقيقه في الإسكندرية (صور)

دخل الفنان نادر أبو الليف في نوبة من البكاء والانهيار أثناء خروجه من مسجد العمري في الإسكندرية، عقب صلاة الجنازة على شقيقه «بهجت أنور»، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وتواجد العشرات أمام مسجد العمري غرب الإسكندرية، منذ قليل، لصلاة الجنازة على شقيق المطرب نادر أبو الليف، وسط غياب تام للفنانين.

وفاة شقيق المطرب نادر أبو الليف

ودوّن «أبو الليف» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم: «لله الأمر من قبل ومن بعد.. انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا بهجت».

عزاء شقيق نادر أبو الليف

وانتقلت جنازة شقيق نادر أبو الليف، بعد صلاة العصر من جامع العمري، فيما سيتم دفنه بمقابر العامود «الباب الأوسط»، على أن يكون العزاء بعد صلاة المغرب في جامع المندرة البحري.

وعكة صحية قبل الوفاة

وكان «أبو الليف» قد أعلن مسبقا تعرض شقيقه «بهجت أنور» لوعكة صحية، حيث نشر صورة له من داخل غرفة بأحد المستشفيات، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «أرجو الدعاء لأخي بهجت أنور، فهو الآن بين يدي ربنا في مستشفى مصر الجديدة التخصصي، ومحتاج دعواتكم بالله عليكم الدعاء.. جزاكم الله كل خير» وذلك قبل أن يتوفاه الله.