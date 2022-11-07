أبو الليف يتلقى عزاء شقيقه في الإسكندرية

تلقى الفنان نادر أبو الليف، العزاء في شقيقه الذي توفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بمسجد المندرة البحرية في الإسكندرية وسط حضور العائلة والمقربين.

وفاة شقيق أبو الليف

وأعلن نادر أبو الليف، صباح اليوم، وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بعد عصر اليوم من مسجد العامري في الإسكندرية.

أبو الليف قضى الأيام الماضية رفقة شقيقه في المستشفى، وطالب جمهوره بالدعاء له من خلال حساباته بمواقع التواص الاجتماعي، قائلا: «أرجوكم الدعاء لـ أخي فهو في أمس الحاجة للدعاء الصادق من القلب لوجه الله تعالى وربنا قادر يغير الأقدار، دعوة خالصة صادقة أمانة عليكم أتوسل إليكم دعوة لأخي بالله عليكم الدعاء من القلب بسرعة الشفاء».

تشيع جثمان شقيق أبو الليف من الإسكندرية

وكان نادر أبو الليف، قد انهار خلال تشييع جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الإسكندرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم.