ميريام فارس عن وصولها العالمية بـ «قومي»: ليه مصممين نصغر حالنا

قالت الفنانة اللبنانية إنها وصلت للعالمية من خلال أغنيتها «قومي» التي طرحتها من 3 سنوات عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، قائلة: «عندما تنتشر الأغنية على كل لسان، ولما تتسمع وتتشاف 8.4 مليار مرة، وتتلعب في كل الأماكن حول العالم ويعرفها الجميع، لا يكون الأمر مجرد كلمة.. ليه مصممين نصغر حالنا».

وعن الانتقادات التي طالت ميريام فارس، بعد تصريحاتها حول وصولها للعالمية، ردت في لقاء تلفزيوني ببرنامج «ET بالعربي»: «ليه لأ.. ليه عم نضل نستصغر حالنا وما عندنا ثقة بحالنا».

بعد جدل وصفها بأنها وصلت للعالمية ميريام فارس ترد :"ليش لأ .. ليه بدنا نضل عم نستصغر حالنا ليش بدنا نضل ماعنا ثقة بحالنا" @myriamfares pic.twitter.com/4QKOPL5J6F — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 12, 2022

ميريام فارس: مشاهدات «قومي» تخطى عدد سكان الكرة الأرضية

وكانت أعلنت ميريام فارس في تدوينة عبر حسابها الرسمى على «تويتر»، أن عدد مشاهدات أغنينتها «قومي» تخطى عدد سكان الكرة الأرضية، على حد تعبيرها، وأرفقت التدوينة ببيان صحفي جاء فيه: «أعلنت شركة تيك توك العالمية عن الأرقام التي حصدتها أغنية (قومي) لملكة المسرح ميريام فارس (حتى الآن) 8.4 مليار مشاهدة لهذه اللحظة علماً أن ميريام لا تملك حساب خاص بها على تيك توك».

ميريام فارس عن وصولها إلى العالمية: ليه نضل عم نستصغر حالنا

وتوالت تعليقات الجمهور ما بين مؤيد ومعارض، إذ قال أحد المتابعين: «الأغنية اتشهرت.. بس ميريام صارت عالمية أكيد لا»، وأضاف آخرا: «بتحداكي تعملي مهرجان في لبنان يحضره 50 شخص»، كما سخر البعض في التعلقات: «بتقولك كام مليار والتويت جايب 77 لايك بس»، وقال أحد المتابعين: «عدد سكان الأرض تجمعوا بالقطب الجنوبي وقاعدين عم يبكو».

بينما فعل جمهور الفنانة اللبنانية هاشتاج بعنوان «ميريام فارس تصل إلى العالمية»، واحتفى الجمهور بنجاح الأغنية، وكان من بينها «نفخر أن نجمة عربية استطاعت نشر أغنية عربية في جميع أنحاء العالم»، «متعودين على نجاحاتك وفخورين فيكي»، وأضاف آخرا: «صحيح الغنية منتشرة بشكل رهيب.. بتستاهلي النجاح اللي أنت متعودة عليه».