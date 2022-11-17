مساعد وزير الزراعة للتحسين الوراثي يوضح لـ محمد علي خير كيف تصنع اللحوم المعملية

قال الدكتور عادل التراس، مساعد وزير الزراعة للتحسين الوراثي، إن اللحوم المعملية أو الاصطناعية، لحوم يتم إنتاجها معمليا، وتكون من خلال الأساسيات الأولية لتركيب اللحوم، «معروف أننا سبق لنا إنتاج المادة الوراثية، ويمكن لنا أن ننتج اللحوم المعملية من أساسياتها الأولية، يتطلب ذلك بعض المعلومات الخاصة بهندسة أنسجة المزارع الخلوية والخلايا الجزعية والهندسة الوراثية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» الذي قدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة «المحور»: «كل هذه العوامل ضرورية معمليا، لإنتاج تلك اللحوم المعملية، هذه اللحوم تسمى اللحوم النظيفة، والأبحاث أثبتت أن هذه اللحوم أفضل من اللحوم التي نأكلها، لأنها تكون خالية من الميكروبات، ويتم إنتاجها بتركيبها حسب الطلب، ويتم إضافة بعض الفيتامينات وغيرها حسب طلب العميل».

وتابع: أن كل ما يطلبه العميل من مواصفات وفيتامينات للحوم يتم تخليقها معمليا، وتنتج من الأحماض الأمينية والتركيب الأساسي للحوم الحيوانية وتكون حيوانية بدرجة 100%.