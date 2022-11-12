خبير اقتصادي لـ محمد علي خير: ارتفاع معدل البطالة في أمريكا لـ3.7%

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي ومع رفعه المتوالي للفائدة الخاصة بالدولار، فقد أدى ذلك إلى اقترابه من القمة بسبب رفع البنك الفيدرالي الفوائد منذ بداية العام، حيث رفعها من صفر لتصل حاليا لـ4%، «بالتالي بدأت بعض مظاهر الضعف في الولايات المتحدة بالظهور».

جنينة: أسعار السلع العالمية بدأت في الانخفاض بشكل كبير باستثناء البترول

وأضاف «جنينة» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن معدل البطالة في أمريكا قد ارتفع من 3.5% إلى 3.7%، ولكن ما زال منخفضا، أما وعن أسعار السلع العالمية فقد بدأت في الانخفاض بشكل كبير باستثناء البترول.

جنينه: بعض علامات الضعف بدأت تظهر في القطاع العقاري في أمريكا

وتابع: «بدأ يبان بعض مظاهر الضعف في القطاع العقاري في أمريكا، نتيجة أن معدل الفائدة على التمويل العقاري في أمريكا ارتفع من 3% أول السنة إلى ما يقارب الـ7%، والناس بدأت تطلب عقارات أقل، وكل تلك العوامل بدأت تجيب آثارها في شهر نوفمبر، مع أن الفيدرالي بدأ رفع سعر الفائدة من أوائل العام».

وأكد أن البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة 3% في شهر مارس الماضي، وكانت تعتبر تلك الزيادة تعويضا عن تخفيض الفائدة بـ3% خلال عام كورونا 2020، «يادوب إحنا رجعنا لما قبل الكورونا ولم نشدد في السياسة النقدية، وفضلنا من مارس وحتى أسبوعين مرفعناش الفائدة خالص».