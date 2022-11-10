مصدر بالتموين: لم نفتح باب تلقي طلبات إضافة المواليد للبطاقات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين أو مديريات التموين على مستوى المحافظات لم تبدأ حتى الآن استلام طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، موضحًا أن الإضافات لم يتم فتحها حتى الآن بالنسبة للمواطنين الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقات.

موعد فتح باب تلقي إضافة المواليد

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إضافة المواليد وإصدار البطاقات التموينية الجديدة لغير المدرجين على المنظومة، أمر لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأنه من أجل عودة تفعيل هذه الخدمات على سيستم منظومة الدعم، قائلا: «بمجرد فتح باب الإضافات سيتم إعلان ذلك للجميع».

وأوضح المصدر أن إضافة المواليد حال عودتها خلال الفترة المقبلة لن تعود لجميع المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وإنما ستعود فقط للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني من أجل الحفاظ على استمرار سبل الحماية الاجتماعية لهم، مشيرا إلى أن هناك شرط آخر سيحكم عملية إضافة الأبناء على البطاقات، وهو عدد الأفراد على البطاقة الواحدة، فلن تحدث إضافة على أي بطاقة يزيد عددها عن 4 أفراد، تطبيقا للقرار الوزاري الصادر مسبقا بأن يكون الحد الأقصى للبطاقة التموينية 4 أفراد فقط.

توقف إضافة المواليد على البطاقات

تجدر الإشارة إلى أن إضافة المواليد على البطاقات توقفت منذ بدء إجراءات تنقية منظومة الدعم التمويني من غير المستحقين لإيصال الدعم لمستحقيه فقط، ومن المقرر أن تعود بعد الانتهاء من ضبط منظومة الدعم.