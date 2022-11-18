روبي تنشر صورا من كواليس حفلها في موسم الرياض: «جاهزين»

روجت المطربة روبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها في موسم الرياض، إذ نشرت صور لإطلالتها قبل صعودها على المسرح، وظهرت بـ«جامبسوت» أحمر اللون، وعلقت قائلة: «جاهزين»

روبي تروج لحفل موسم الرياض

ورجت روبي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها في موسم الرياض حيث نشرت «البوستر» الدعائي للحفل المقرّر وعلقت عليه قائلة: «جاهزين نتقابل في الرياض».

يذكر أن روبي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم جروب الماميز ، من بطولة روبي، وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمود حافظ، وهو من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال، ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول الجروبات الخاصة بأمهات طلاب المدارس، لمتابعة آخر مستجدات أبنائهن، وتجسد روبي، وغادة عادل، وريم مصطفى أدوار أمهات، ويتابعن أداء أبنائهن بالمدرسة.