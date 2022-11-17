وفاة شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بأكتوبر 

لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى قبل ميدان الواحات، اتجاه الفيوم دائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى الطريق الأوسطي، قبل ميدان الواحات اتجاه الفيوم دائرة القسم.

وعلى الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل مقطورة قيادة مواطن 47 سنة مقيم الجيزة، مصاب «بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم» وبرفقته آخر 27 سنة، مقيم كرداسة، متوفى إثر إصابته «نزيف داخلى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وسيارة نقل قيادة سائق 41 سنة، مقيم طنطا مصاب «بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، أثناء سير السيارة الأولى بمحل الواقعة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية.

نتج عن ذلك، إصابة قائدى السيارتين، ووفاة مرافق قائد السيارة الأولى، وحدوث تلفيات بالسيارتين، تم نقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارتين وقائديها، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.