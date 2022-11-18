رئيس التحرير

أحمد الخطيب

صعود السينما السعودية في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب:

محمود الرفاعى
04:35 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الرابعة والأربعين ندوة خاصة عن صعود السينما السعودية، وتطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز.

مهرجان القاهرة يحلل تطور السينما السعودية

الندوة ستقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الخاصة بالمهرجان خلال الفترة من 3 ونصف إلى الساعة الخامسة مساء، ويشارك فيها الفنانة السعودية ميلا الزهراني والمخرجين محمد السلمان وهنا العمير والمنتج عبدالجليل الناصر.

ميلا الزهراني في ندوة السينما السعودية

ويشارك في المهرجان ضمن فئة أفلام الملتقي فيلم «ملكة القطن»، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير- من السودان للمخرجة سوزانا ميرغني، إنتاج كارولين دوب وأن ماري جسير، وفيلم «عزيز هالة» من المملكة العربية السعودية لجواهر العامري إنتاج محمد سندي، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير.

ويشارك أيضا فيلم «في تلات أيام» من مصر، إخراج تامر عشري وإنتاج باهو بخش، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير، وفيلم «البحث عن وودي» من مصر لسارة الشاذلي إنتاج ماريان خوري، ضمن مشاريع الأفلام الوثائقية المشاركة في مرحلة التطوير.

اقرأ المزيد:

تصفيق حار لصناع فيلم السباحتان بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

هند عاكف تخطف الأنظار بصورة لبلبة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

انطلاق ندوة فيلم «العايلة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

لبلبة: عادل إمام هنأني بتكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي
بقلم محمود الرفاعى