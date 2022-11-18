صعود السينما السعودية في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الرابعة والأربعين ندوة خاصة عن صعود السينما السعودية، وتطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز.

مهرجان القاهرة يحلل تطور السينما السعودية

الندوة ستقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الخاصة بالمهرجان خلال الفترة من 3 ونصف إلى الساعة الخامسة مساء، ويشارك فيها الفنانة السعودية ميلا الزهراني والمخرجين محمد السلمان وهنا العمير والمنتج عبدالجليل الناصر.

ميلا الزهراني في ندوة السينما السعودية

ويشارك في المهرجان ضمن فئة أفلام الملتقي فيلم «ملكة القطن»، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير- من السودان للمخرجة سوزانا ميرغني، إنتاج كارولين دوب وأن ماري جسير، وفيلم «عزيز هالة» من المملكة العربية السعودية لجواهر العامري إنتاج محمد سندي، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير.

ويشارك أيضا فيلم «في تلات أيام» من مصر، إخراج تامر عشري وإنتاج باهو بخش، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير، وفيلم «البحث عن وودي» من مصر لسارة الشاذلي إنتاج ماريان خوري، ضمن مشاريع الأفلام الوثائقية المشاركة في مرحلة التطوير.