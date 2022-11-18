«وقت الشدة» لـ أحمد سعد تحتل المركز الثاني في «يوتيوب مصر»

تصدر الفنان أحمد سعد موقع نشر الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة «وقت الشدة» التي طرحها منذ 24 ساعة.

كما وصلت الأغنية الى المركز الثاني فى تريند مشاهدات موقع «يوتيوب مصر»، بعد أن حققت حوالي 350 ألف مشاهدة.

«وقت شدة» من كلمات أحمد جابر

الأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان وتوزيع محمد شحاتة، وإنتاج شركة مزيكا، وتعتبر السادسة من ألبومه «وسع وسع» الذى أعلن عنه في بداية 2022.

وتدور فكرة التصوير في إطار درامى خفيف، جسد من خلاله أحمد سعد دور الراوي الذى يحكى مواقف حياتية تدور حول مفهوم الصداقة، والحب، والأسرة، والكليب من إخراج المخرج إسلام هشام، وهو التعاون الثالث بينه وبين سعد بعد كليبين «بنادي عليك» و «وسع وسع».

وقت شدة من ألبوم «وسع وسع»

يذكر أيضا أن أغنيات ألبوم «وسع وسع» التي جرى طرحها وحققت رواجا كبيرا، وأحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.