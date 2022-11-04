موعد صلاة الجمعة اليوم 4 -11-2022 في مختلف المحافظات

يحرص المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية على أداء صلاة الجمعة في موعدها لاغتنام فضلها وثواب أدائها، وتُحدث الهيئة المصرية للمساحة مواعيد الصلاة يوميا على الموقع الإلكتروني الرسمي لها لكي تكون مرجع موثق للمواطنين.

وجاء موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر الحالي، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والأقصر وأسوان وشرم الشيخ وغيرها من المحافظات، على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11:44 صباحا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:26 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11:33 صباحا

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:37 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:37 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:34 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:33 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:32 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:40 صباحا.

خطبة الجمعة اليوم

وجاء موضوع خطبة الجمعة اليوم التي يلتزم بها الأئمة عن «السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون»، وموضوع الخطبة يأتي ضمن مبادرة «حق الوطن» التي أطلقتها الأوقاف في المساجد المختلفة على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة شهر حيث بدأت الجمعة السابقة.