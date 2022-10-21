موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المحافظات

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد صلاة الجمعة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم، حيث تُحدث الهيئة مواعيد الصلوات الخمس المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 21 أكتوبر الحالي في القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج وأسيوط والمنوفية، وغيرها، وذلك على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11.40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11.40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11.45 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11.33 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11.34 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11.41 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.34 صباحا

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11.38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الاسماعيلية الساعة 11.36 صباحا

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11.39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 11.56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11.38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11.41 صباحا.

خطبة الجمعة اليوم

ومن المقرر أن يكون موضوع الخطبة اليوم عن «مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية»، وأوضحت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك أن موضوع الجمعة القادمة بتاريخ 28 أكتوبر هو«أخلاقيات البيع والشراء»، والجمعة التالية بتاريخ 4 نوفمبر المقبل تكون عن «الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية»، على أن تكون الخطبة في تاريخ 11 نوفمبر عن « التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره» وفي تاريخ 18 نوفمبر يكون موضوع الخطبة عن« الكسب الحلال».