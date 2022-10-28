موعد صلاة الجمعة اليوم 28 أكتوبر في مختلف المحافظات

يهتم المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية، بمتابعة موعد صلاة الجمعة، لأدائها حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، والاستفادة من ثواب حضورها، وتقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة بشكل يومي في مصر.

وجاء موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الحالي، في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا وسوهاج والدقهلية والمنوفية، وغيرها من المحافظات، على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11:44 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:41 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:37 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:33 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:32 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11:33 صباحا

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11.:37 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:35 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:39 صباحا.

خطبة الجمعة اليوم

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان «حق الوطن»، وتوضح أن ذلك لا ينحصر على الكلمات فقط، مؤكدة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية.