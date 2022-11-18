طقس السويس: شبورة مائية وأتربة عالقة وانخفاض في درجات الحرارة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس محافظة السويس، اليوم، متوقعة أن يسود طقس بارد ليلاً تنخفض خلاله درات الحرارة إلى 14 درجة مئوية.

شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى السويس

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئياً، مائل للبرودة ليلاً، وتتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات مدن القناة، ويكون الطقس معتدل نهاراً.

طقس محافظة السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قياسات الطقس في محافظة السويس اليوم كالآتي:

نسبة سقوط الأمطار: 10%

نسبة الرطوبة: 49%

سرعة الرياح: 18 كم/ساعة

درجة الحرارة العظمي 24 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية

سيولة مرورية وسهولة التنقل

وتشهد محافظة السويس، صباح الجمعة سيولة مرورية، وسهولة التنقل الداخلية بين الأحياء المختلفة، وكذلك على الطرق التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة.

حالة البحر الأحمر اليوم معتدلة

وقال البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر، في طقس السويس اليوم الجمعة، خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.