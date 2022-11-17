الأرصاد: طقس الخميس غائم جزئياً وشبورة وأمطار في السويس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، وبينها طقس محافظة السويس، متوقعة أن تشهد المحافظة شبورة وغيوم وأمطار.

طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات بانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وبينها محافظة السويس خلال الصباح الباكر، ويسود طقس غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً وكذلك السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أجهزة الرصد الداخلية

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد قياسات طقس السويس، اليوم الخميس وجاءت كالآتي:

نسبة الرطوبة 52%

سرعة الرياح 11كم/ساعة

درجة الحرارة العظمى 25

درجة الحرارة الصغري17

نسبة سقوط الأمطار الخفيفة 30%

استمرار رفع درجة الاستعداد

وأعلنت محافظة السويس، استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، وجاهزية الأحياء، والجهات المختلفة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

حالة البحر الأحمر

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر خلال طقس الخميس، متوقع أن تكون معتدلة، وسط ارتفاع الأمواج بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.