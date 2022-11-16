الأرصاد: طقس غائم جزئيًا في السويس وتوقعات بسقوط أمطار

أكد بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس بالسواحل الشمالية الشرقية وبينها محافظة السويس، مشيرا إلى أن طقس اليوم مائل للبرودة ليلاً، معتدل نهاراً، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%.

طقس السويس اليوم

وسجلت قراءات أجهزة الرصد الداخلية، توقعات خبراء الأرصاد، أن طقس السويس اليوم، سجل القياسات الأتية

الرطوبة: 51%

الرياح: 11 كم/ساعة

درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية

حالة البحر الأحمر معتدلة والأمواج هادئة

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم الاربعاء ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية.

سيولة مرورية وسهولة في التنقل

وشهدت محافظة السويس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية وسهولة في التنقل بين أحياء المحافظة المختلفة، وسط رفع حالة الاستعداد بالأحياء المختلفة لمواجهة أي تقلبات في الطقس.