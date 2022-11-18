تفاصيل أضخم مشروع لتوليد الكهرباء من مخلفات الصرف في الإسكندرية

في خطوة مهمة للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة في إنتاج الكهرباء، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن مشروع «هاضم الحمأة»، لتوليد الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي بتكلفة تقترب من ملياري جنيه.

مشروع بيئي يقلل الانبعاثات

«المشروع ضخم وهدفه تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية»، هكذا فسر اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أهمية هذا المشروع الكبير.

تنقية المياه واستخدام المخلفات في إنتاج الكهرباء

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أن محطة التنقية الشرقية معنية بتنقية المياه من المخلفات الصلبة ثم إنتاج الكهرباء، موضحًا أن لهذا المشروع أثر بيئي إيجابي كبير في تقليل الروائح المنبعثة، حيث يجري تجفيف الحمأة وتوليد طاقة كهربائية منها لتشغيل محطة التنقية الشرقية.

تنفيذ المشروع

وأشار إلى إسناد المشروع للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مع تحالف شركتي سويس والمقاولين العرب بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه.

ويضم مشروع «هاضم الحمأة»، 4 حواضن كبيرة سعة الواحدة 16 ألف متر مكعب، هذا بالإضافة إلى «تنك» لاستقبال الحمأة وتنك خروج الحمأة، بحسب رئيس شركة الصرف الصحي.

تقليل الحمأة المنتجة من المحطة بنسبة 30%

وأكد أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئي من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، بتقليل الحمأة المنتجة من المحطة بنسبة 30% تقريباً واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة في أكثر من استخدام بينها توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.