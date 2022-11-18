المتهمان بالسطو على خزينة مطعم بالتجمع: «سرقنا مكان أكل عيشنا.. الفلوس زغللت عنينا»

خطة محكمة اختمرت في ذهن سائقين ديلفري فكرا في سرقة مطعم يعملان به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبالفعل بدآ تنفيذ ما توصلا إليه وتمكنا من دخول المطعم من الباب الخلفي الخاص بالعاملين وكسر الباب الداخلي وسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالي ولاذا بالفرار، ولكن كاميرات المراقبة كشفت خط سيرهما وتمكن رجال الأمن من تحديد هويتهما.

القبض على المتهمين

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين يعملان بتوصيل الطلبات بذات المطعم، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

اعترافات المتهمين

في الصباح الباكر اصطحبت قوة من قسم شرطة التجمع الأول، المتهمين إلى مقر نيابة القاهرة الجديدة للإدلاء باعترافاتهما، قائلين: «إحنا شغالين في المطعم وعارفين طبيعة الشغل والإراد اللي بيكون آخر كل يوم عمل، ولما شوفنا الفلوس زغللت عنينا وقررنا نسرقها، كسرنا الباب الداخلي باستخدام عتلة حديدية وسرقنا الخزينة وهربنا».

قرارات النيابة

وبعد انتهاء استجواب المتهمين، أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، كما وجهت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، واستدعاء صاحب المطعم لسماع أقواله.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وحول الموقف القانوني، يقول هشام إبراهيم المحامي، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو اقترن بالاستئناف.