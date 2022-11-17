سرقة في نص الليل.. عصابة تعتدي على شاب في 15 مايو: أصابوه بعاهة مستديمة

«كانوا عاوزين ياخدوا مني فلوس ولما مالقيوش معايا ضربوني وفقدت عيني، عملولي عاهة مستديمة».. الكلمات السابقة كانت ملخص أقوال الشاب «أحمد جمال» في العقد الثالث من عمره، ضحية الاعتداء عليه من قبل 4 أشخاص، يعرف هوية اثنين منهم، والآخرين مجهولين، بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة 15 مايو، حيث فروا هاربين إلا أن كاميرات المراقبة رصدت تحركاتهم وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين منهم وجار ضبط الهاربين.

ضرب وسرقة هاتف محمول

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشر صباح الإثنين الماضي، عندما حضر «أحمد جمال س» في العقد الثالث من عمره، إلى ديوان قسم شرطة 15مايو، لتحرير محضرا حمل رقم 5099 لسنة 2022 جنح 15 مايو، لتضرره من «مصطفى خ ج»، و«رضا ع م»، واثنين آخرين مجهولين لقيامهم بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أدت لفقد بصره، وضربه في بطنه وقدميه وسرقة هاتفه المحمول، عندما طلبوا منه مبالغ مالية على سبيل السرقة بالإكراه فقرر بعدم وجود مبالغ فلوس معه، إلا انهم انهالوا عليه ضربا.

قرارات جهات التحقيق بشان المتهمين

خضع المتهمان المضبوطان لجلسة اعترافات تفصيلية وأنكرا التهم المنسوبة إليهم، في البداية، لتقرر جهات التحقيق، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهما المخدرات من عدمه، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرحها للوقوف على ملابسات الجريمة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمان الهاربان.

انتداب الطب الشرعي

كما أمرت النيابة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه لبيان إصابته على وجه التحديد وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها وعما إذا كان من الوارد حدوثها في وقت معاصر للجريمة من عدمه وبيان عما إذا كان يتخلف عن تلك الإصابة ثمة عاهة مستديمة يستحيل برؤها من عدمه وفي الحالة الأولى تقدير نسبة تلك العاهة، وكذا بيان عما إذا كانت تلك الإصابة جائزة الحدوث وفقاً للتصور الذي قرر به المجني عليه من عدمه.

الموقف قانوني للمتهمين

وحول الموقف القانوني الذي سيواجه المتهمين الأربعة، يقول المحامي والخبير القانوني محمد علي، إن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وأضاف، تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

تابع الخبير القانوني، أما عن تهمة السرقة بالإكراء اذا اثبتتها تحريات المباحث، أن المادة 313 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: «أن تكون السرقة حصلت ليلاً، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، و أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة، وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة ارتداء زي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال القوة».