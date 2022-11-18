الرئيس الفرنسي: المساهمة في استقرار أوكرانيا على رأس أولوياتنا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى رفض الهيمنة والمواجهة وشدد على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الرئيس الفرنسي، من بانكوك حيث تعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»: «نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة، نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار»، مضيفا «نعمل على إعادة تكوين العالم».

ماكرون: نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة

ودعا ماكرون دول أبيك إلى الانضمام إلى الإجماع المتزايد ضد الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن هذا النزاع هو مشكلتهم هم أيضا.

وقال الرئيس الفرنسي إن الأولوية الأولى لفرنسا هي المساهمة في استقرار أوكرانيا ومحاولة التوصل إلى ديناميكية عالمية للضغط على روسيا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

العمل بشكل وثيق جدا مع الصين

وأكد أنه ينوي «العمل بشكل وثيق جدا مع الصين والهند والمنطقة بأسرها والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحقيق توافق متزايد عبر القول إن هذه الحرب هي مشكلتكم أيضا».

الجدير بالذكر أن قمة أبيك بدأت في بانكوك الجمعة، على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية.

وهذا أول اجتماع حضوري منذ العام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ 21 الذين يُفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت.