الرئيس الفرنسي: الحروب تدفع إلى المجاعة والفقر.. والسلام متوقف على الأوكران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على الأزمة الروسية الأوكرانية، إنّ السلام ممكن عندما يقرره الأوكرانيون، وذلك في أول تصريح له بعد اتصال وزير الدفاع الروسي سريجو شويجو، بنظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزير الدفاع البريطاني بن والاس؛ للوقوف على آخر مستجدات الأزمة.

تحذير من المجاعة والفقر

وأضاف الرئيس الفرنسي، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز»، في خبر عاجل لها قبل قليل: «الحروب تدفع إلى المجاعة والفقر».

فرنسا تدرب جنود أوكران في بولندا

تأتي تصريحات ماكرون بعد إعلان فرنسا قبل أيام نيتها تدريب 2000 جندي أوكراني على أرض بولندا التي تتجاور مع أوكرانيا وسط تحذير روسي لأوكرانيا شديد اللهجة من استخدام كييف قنابل أو إجراء أي استفزاز في ظل تعبئة جزئية تجريها لروسيا لحشد 300 ألف جندي.