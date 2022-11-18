أمريكا تنفذ أكبر عملية لإزالة للسدود في تاريخها لإنقاذ سمك «السلمون»

وافقت لجنة أمريكية معنية باستعادة موطن الأسماك المهددة بالانقراض على إيقاف تشغيل 4 سدود على حدود ولايتي كاليفورنيا وأوريجون، وهي أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤدي إزالة السدود إلى تحسين صحة نهر «كلاماث»، في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الطريق الذي تسلكه أسماك سلمون شينوك وسلمون كوهو المهدد بالانقراض من المحيط الهادئ إلى مناطق التفريخ في منبع النهر، ومن حيث تعود الأسماك الصغيرة إلى البحر، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وأصدرت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية أمرا بالتنازل عن تراخيص السدود والموافقة على إزالة السدود، وكان المشروع هدفا للعديد من القبائل الأصلية التي عاش أسلافها على سمك السلمون لعدة قرون، ولكن أسلوب حياتهم تعطل بسبب الاستيطان الأوروبي والطلب على تزويد الريف بالكهرباء في القرن العشرين.

جيمس: سلمون كلاماث سيعود إلى الوطن

من جانبه قال رئيس قبيلة يوروك، جوزيف جيمس، في بيان «سلمون كلاماث سيعود إلى الوطن، لقد أحرز الناس هذا النصر وبه نؤدي واجبنا المقدس تجاه الأسماك التي يقتات عليها شعبنا منذ بداية الزمان».

كما أثر تغير المناخ والجفاف على موائل السلمون إذ أصبح النهر دافئا جدا ومليئا بالطفيليات بحيث يتعذر على العديد من الأسماك البقاء على قيد الحياة، وسيتم تسليم السدود المقامة على أراض اتحادية والتي توفر بكامل طاقتها الكهربائية ما يكفي لنحو 70 ألف منزل إلى شركة باسيفك كورب للكهرباء، وهي وحدة تابعة لشركة بركشير هاثاواي.