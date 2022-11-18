مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين ببني سويف

لقى شابان مصرعهما وأصيب آخران، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الفرعي «طوة بني أحمد»، دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثتي المتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بتصادم سيارتين

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين «ربع نقل» أمام قرية طوة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء ضحايا الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة صابر رويعي محمد سيد، 43 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عاشور حسين 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى واشتباه كسر في الفخذ الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع سعيد عبد المنعم سعيد محمد، 21 عامًا، ومحمد إسماعيل سعد طه، 18 عامًا، يقيمان بقرية بني أحمد مركز ببا.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصاريح الدفن.