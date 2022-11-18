إصابة 3 أشخاص بينهم مسن في حادث انقلاب سيارة على «صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بالكليو 35 اتجاه الضبعة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام؛ لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة في الجسد إثر تعرضهم إلي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 35 اتجاه الضبعة بنطاق ذات المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وتبين إصابة عبدالله محمد الطويل، 23 سنة، وأنس حسام أبو عزم، 19 سنة، وأحمد وائل زغلول، 64 سنة، وجميعهم يقيمون في مركز بدر بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.