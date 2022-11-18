سلاف فواخرجي: سعيدة بحضور «القاهرة السينمائي» وأحضّر لعمل درامي

أعربت سلاف فواخرجي، عن سعادتها لزيارة مصر وحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موكدة أنّ سعادتها لا توصف لمشاركتها في مهرجان الذي يضم كوكبة من الفنانين، ويضم عددا كبيرا من الندوات المهمة والأفلام العالمية.

وأكدت سلاف فواخرجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّها تحب مشاهدة معظم الأفلام، وحضور الندوات المختلفة، والتي تساعد في تنمية فكرها السينمائي.

وعن سبب حضورها هذه الدورة، قالت إنّها تلقت دعوة من رئيس المهرجان حسين فهمي، والذي أصرّ على حضورها للمهرجان والمشاركة في فعاليات المهرجان بكل فعالياته.

حسين فهمي في المهرجان إضافة قوة كبيرة للمهرجان

وأكدت أنّ وجود حسين فهمي في المهرجان إضافة قوة كبيرة له، مشيرة إلى أنّها سعيدة للغاية لرؤية عدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني.

وعن عملها في الأعمال المصرية، أوضحت أنّها كانت ستشارك في أحد الأفلام لكنها اعتذرت عنه، لكنها تستعد لعمل درامي في الوقت الحالي لم تكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي.

سلاف فواخرجي تنتظر عرض مسلسل «البوابات السبع»

يذكر أنّ سلاف فواخرجي آخر أعمالها مسلسل «الكندوش 2»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ودارت أحداثه حول أحد الرجال الأثرياء، الذي يُدعى عزمي بيك، والذي تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يُعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه من أم أولاده، والصراع بين الخير والشر.

كما تنتظر عرض مسلسل «البوابات السبع» في الوقت الحالي مع غسان مسعود وجهاد سعد ومصطفى المصطفى، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي حول السفر حول آلة الزمن.