أوباما يحذر من الاستقطاب والتضليل المعلوماتي في المجتمع الأمريكي

حذر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من تصاعد حدة الاستقطاب والتضليل المعلوماتي في الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة.

وقال أوباما، في كلمة له في المنتدى الديمقراطي لمؤسسة أوباما، التي تحمل اسمه، تعقيبا على الانتخابات النصفية التي جرت يوم 8 نوفمبر الجاري، إن من أعظم الإنجازات في الحقبة الزمنية الحديثة هو الاعتراف بضرورة تمثيل الفئات المتنوعة في الحكومة.

أوباما: الصراعات الثقافية زادت منها وسائل الإعلام

وشدد أوباما على ضرورة العمل على إيجاد سبيل للتعايش سويا بين الفئات المختلفة، محذرا من أن عدم حدوث ذلك قد يؤدي تدمير الفئات لبعضها البعض، لافتا إلى أن حالة الاستقطاب والتضليل المعلوماتي لم يحدث فقط في الانتخابات التي شهدتها أمريكا، وإنما حدث الأمر ذاته في كل من البرازيل والفلبين وإيطاليا والسويد.

منصات التواصل الاجتماعي زادت الصراعات الثقافية

ولفت إلى أن الصراعات الثقافية زادت منها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تسمح بانتقاء المواد التي تعزز من توجهات الأشخاص وأفكارهم وتحول كل شيء في كل مكان إلى خلافات سياسية، وهذا أمر خطير.