أوباما يظهر في البيت الأبيض بعد غياب 5 سنوات بسبب «صورة»

تبدلت الأدوار اليوم ليصبح جو بايدن، الرئيس الأمريكي، هو من يلقي الكلمة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، بعد أن كان الأول نائبا للأخير، أثناء فترة حكمه، لكن كان كل ذلك في إطار بعيد عن السياسة.

عاد الرئيس الأسبق باراك أوباما مع زوجته مشيل إلى البيت الأبيض، منذ ساعات قليلة، من أجل إزاحة الستار عن صورتيهما، بعد دعوة بايدن لهما عقب أكثر من 5 سنوات من مغادرة البيت الأبيض، بعد أن كان أول رئيس غير أبيض يحكم الولايات المتحدة.

وقال بايدن في مراسم إزاحة الستار: «هناك عدد قليل من الأشخاص الذين أعرفهم بنزاهة وحشمة وشجاعة باراك أوباما»، متابعا: «مع باراك كرئيس لنا ذهبنا للعمل كل يوم بأمل».

'She's fine!'



Barack and Michelle Obama have returned to the White House for the unveiling of their official portraits.https://t.co/msSVZbIQjx pic.twitter.com/0yF7pzC70Q