أوباما يظهر في البيت الأبيض بعد غياب 5 سنوات بسبب «صورة»

تبدلت الأدوار اليوم ليصبح جو بايدن، الرئيس الأمريكي، هو من يلقي الكلمة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، بعد أن كان الأول نائبا للأخير، أثناء فترة حكمه، لكن كان كل ذلك في إطار بعيد عن السياسة.

أوباما يعود إلى البيت الأبيض بعد 5 سنوات

عاد الرئيس الأسبق باراك أوباما مع زوجته مشيل إلى البيت الأبيض، منذ ساعات قليلة، من أجل إزاحة الستار عن صورتيهما، بعد دعوة بايدن لهما عقب أكثر من 5 سنوات من مغادرة البيت الأبيض، بعد أن كان أول رئيس غير أبيض يحكم الولايات المتحدة.

وقال بايدن في مراسم إزاحة الستار: «هناك عدد قليل من الأشخاص الذين أعرفهم بنزاهة وحشمة وشجاعة باراك أوباما»، متابعا: «مع باراك كرئيس لنا ذهبنا للعمل كل يوم بأمل».

'She's fine!'



Barack and Michelle Obama have returned to the White House for the unveiling of their official portraits.https://t.co/msSVZbIQjx pic.twitter.com/0yF7pzC70Q — Sky News (@SkyNews) September 7, 2022

أوباما يمازح الجميع

ورد أوباما عليه في شكل نكتة، قائلا: «من الجيد العودة إلى البيت الأبيض» ، ومازح زملاءه السابقين في البيت الأبيض: «أنا محبط بعض الشيء لأنني لم أسمع عن أي شخص يسمي طفلاً باراك أو ميشيل وكما تلاحظون رفض الرسام تصغير أذني».

وحرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى الرئاسة في عام 2021، على استضافة أوباما وزوجته ميشيل أوباما، في حدث بروتوكولي بعيدا عن السياسة؛ إذ لم تتم الإشارة إلى أي حديث سياسي، سواء داخلي خاص بالولايات المتحدة الأمريكية أو حول الأحداث العالمية من أزمة جائحة كورونا «كوفيد 19»، أو الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وتولى بايدن الحكم بعد انتخابات صعبة مع المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حرص أنصاره على اقتحام الكونجرس الأمريكي اعتراضا على خسارته.