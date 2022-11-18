سعر الأرز الشعير بـ«الشوال» في كفر الشيخ.. يوفر 40% للمواطنين

سجل سعر الأرز الشعير، اليوم الجمعة، 10 آلاف و100 جنيه لطن الأرز عريض الحبة، كما استقر سعر الطن رفيع الحبة عند 9600 جنيه.

سعر الأرز الشعير بـ«الشوال»

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز اليوم الجمعة شهد استقرارا، وهو أمر يشير لتوافر كميات كبيرة منه، مشيرا أن سعر شراء الأرز الشعير بـ«الشوال» يوفر على المواطنين 40% من سعر شراء الأرز الأبيض الناتج من الأرز الشعير، ويمنع مغالاة بعض التجار الذين يقومون باحتكار السلع.

وأوضح «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شراء الأرز الشعير بـ«الشوال» يوفر مبالغ تقدر بنحو 5 آلاف جنيه عن شراؤه بعد تحويله لأرز أبيض.

شراء الأرز الشعير بـ«الشوال»

وعن كيفية الحصول على أرز أبيض بعد شراءه بـ«الشوال»، فهي كالتالي:

أولا: اشتر شوال الأرز الشعير من المزارعين أو التجار بالسعر السابق ذكره.

ثانيا: قم بالذهاب إلى أقرب ماكينة «فرق الأرز»، لإزالة الشعير ليصبح «أبيض» جاهز للطهي.

ثالثا: «السرسة» الناتجة من تحويل الأرز لـ«أبيض» تباع الكيلو بجنيهن، علاوة على إمكانية بيع كسر الأرز بـ6 جنيهات.

رابعا: في حالة شراء الشوال للأرز الشعير 100 كيلو، تكون الكمية الناتجة 70 كيلو أرز أبيض بعد القيام بعملية «التبييض».