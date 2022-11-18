حبس المتهمين بخطف فتاة وطلب فدية مليون جنيه في البحيرة

قررت جهات التحقيق في مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف ابنة رجل أعمال أثناء سيرها بسيارتها الخاصة عقب انتهاء فترة عملها في صيدلة ملك شقيقتها بدائرة مركز شرطة بدر، وطلب فدية وقدرها مليون جنيه من أجل إطلاق سراحها.

جاء ذلك برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.

ضبط المتهمين وتحرير الفتاة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة في تحرير الفتاة وضبط المتهمين بخطفها وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار والسيارة والدراجة النارية المستخدمتين في الواقعة.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد تلقي أحد الأشخاص مقيم بناحية مركز الدلنجات اتصالا هاتفيا من هاتف نجلته، والتي تعمل بصيدلية ملك شقيقتها بدائرة مركز بدر، وأفادت بتعرضها للخطف من قبل مجهولين، مشيراً أن أحد المتهمين تحدث معه وطلب دفع فدية قدرها مليون جنيه نظير عودتها.

فحص خط سير المجني عليها

وتشكل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء عمرو الشامي، مدير إدارة البحث الجنائي، والرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، وبفحص خط سير المجني عليها أمكن العثور على السيارة خاصتها وبها تلفيات «كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر».

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وقيامهم بالاتفاق على خطف المجني عليها ومساومة أهليتها لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها لعلمهم بثراء والدها.

مراقبة الفتاة وتتبعها

كما أفادت التحريات قيام أحد المتهمين بمراقبة الفتاة وتتبعها بدراجة نارية قيادته حال خروجها من الصيدلية محل عملها مُستقلة سيارتها المشار إليها، وقيام باقي المتهمين «ملثمين» باعتراض طريقها واختطافها واقتيادها داخل سيارة ملاكي مُحددة كرهاً عنها.

واستخدم المتهمون في تلك الواقعة سلاحا ناريا كان بحوزة أحدهم، وتم احتجازها داخل مزرعة مُستأجرة لاثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المشار إليها، وجرى ضبطهم وتحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

العقوبة القانونية للخطف

وأشار محمد الفقي، محام بالجنايات، أن العقوبة المتوقعة تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة طلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد، وتبدأ من 15 عامًا حتى 20 عامًا.

أما حالة إذا اقترنت الجريمة بأي جناية أخرى، أو هتك عرض المخطوف، تكون العقوبة الإعدام.