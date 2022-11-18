نائبة الرئيس الأمريكي تدعو كوريا الشمالية إلى وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار

دعت نائبة الرئيس الأمريكي «كامالا هاريس»، كوريا الشمالية إلى وقف الأنشطة غير المشروعة المزعزعة للاستقرار.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي خلال اجتماع طارئ مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلاندا وكندا، في العاصمة التايلاندية «بانكوك»، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه «بالنيابة عن الولايات المتحدة نؤكد التزامنا الراسخ في تحالفنا بين الهندي والهادئ»، مشيرة إلى الاستمرار في حض كوريا الشمالية على الالتزام بدبلوماسية جادة ومستدامة.

مسئولون من اليابان وأمريكا و4 دول يجتمعون بشأن كوريا الشمالية

وكانت واشنطن وخمس دول في المحيط الهادئ، أدانوا التجارب الصاروخية المتواصلة لكوريا الشمالية وإطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابر للقارات

وقالت الحكومة اليابانية، إن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخ عابر للقارات من فئة الصواريخ الباليستية، ومن المحتمل أن يكون قد سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، حيث أدان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، ووصفها بأنها غير مقبولة تماما.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن.