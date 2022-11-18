أشهر المعالم السياحية في مرسى مطروح.. طبيعة خلابة ومزارت ترفيهية وتاريخية

تعد مدينة مرسى مطروح من أجمل المدن السياحية، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غرب مصر، حيث تجذب الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف دول العالم، للاستمتاع بالمزارات السياحية المتميزة والطبيعة الخلابة، وسط أجواء نقية بلا تلوث، في ظل حفاظ أهالي مطروح على طبيعتها البكر الفريدة.

أفواج أوروبية تزور مرسى مطروح أسبوعيا

يقول اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مدينة مرسى مطروح تستقبل وفودا سياحية من مختلف دول أوروبا، بواقع 5 طائرات شارتر أسبوعيا، تنقل الأفواج إلى مطار مطروح الدولي، عبر بعض الشركات السياحية بدول إيطاليا ورومانيا وكازاخستان.

الفنادق السياحية في مطروح

يضيف شعيب لـ«الوطن»، أن مرسى مطروح تضم سلسلة من الفنادق السياحية والمنتجعات، التي تتوافر بها جميع الإمكانيات، لاستقبال الوفود سياحية أجنبية، كما تتمتع بوجود مزارات سياحية متنوعة.

مزارات مطروح السياحية

يشير محافظ مطروح، إلى أشهر المزارات السياحية في مرسى مطروح، على رأسها حمام كيلوباترا، الذي يقع غرب المدينة على البحر مباشرة، ومتحف آثار مطروح، الذي يوجد به 5000 قطعة أثرية متنوعة، وهضبة عجيبة، ومتحف روميل، الذي يوجد به مقتنيات القائد الألماني رومل خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى مجموعة من الشواطئ المميزة.

يوضح المحافظ، أن السياح الأجانب يحرصون أيضا، على زيارة بعض الأماكن السياحية بجوار مدينة مرسى مطروح، منها متحف مدينة العلمين الحربي، ومقابر الحرب العالمية الثانية في الساحل الشمالي، التي يوجد بها روفات الجنود المشاركين من جميع الدول في الحرب، التي كانت من أكبر الحروب العالمية، حيث شهدت مطروح على أرضها معركه العلمين.