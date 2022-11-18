سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن أسعار العملات المتداولة محليا، وبينها الريال السعودي باعتباره إحدى العملات التي تحظى باهتمام كبير شأنها شأن الدولار الأمريكي واليورو.

وسجل سعر الريال السعودي وفق التعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا في كافة البنوك الحكومية والخاصة وذلك وفقا لما نشرته البنوك من خلال مواقعها الرسمية، إذ استقر سعره في البنك الأهلي اليوم مسجلا نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية اليوم الجمعة في بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، فيما استقر سعره ببنك CIB اليوم، عند 6.48 جنيه للشراء، فيما زاد سعر البيع قرشا واحدا فقد، حيث بلغ 6.52 جنيه.

ثبات سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه لعمليات البيع، وبلغ سعره في البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 6.41 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي، مسجلا 6.48 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.52 جنيه، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 6.34 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.