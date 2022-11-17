سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

نشرت المواقع الرسمية للبنوك، صباح اليوم، آخر التحديثات الخاصة بعمليات البيع والشراء للريال السعودي، وسط استقرار سعر في مختلف من البنوك العاملة داخل مصر الأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ووفقا لما نشرته البنوك من خلال مواقعها الرسمية، تباين سعر الريال السعودي بين ارتفاع وانخفاض طفيف بين سعري البيع والشراء، في البنوك، واستقر سعره في البنك الأهلي اليوم مسجلا نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

بينما سجل الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال اليوم في بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، واستقر سعره ببنك CIB اليوم، عند 6.48 جنيه للشراء، فيما زاد سعر البيع قرشا واحدا فقد، حيث بلغ 6.52 جنيه.

استقرار سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما استقر سعره في بنك مصر عند 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، المسئول عن وضع السياسات النقدية بالقطاع المصري، سجل الريال السعودي 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.29 للشراء، و6.53 جنيه لعمليات البيع، وبلغ سعره في البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 6.41 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، انخفض سعر الشراء بنحو 3 قروش خلال معاملات اليوم، حيث بلغ 6.48 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.52 جنيه، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 6.34 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.