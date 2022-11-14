سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022

في إطار استمرار «الوطن» لمتابعة أسعار العملات العربية في البنوك داخل القطاع المصرفي المصري، منها سعر الريال السعودي، الذي يشكل أهمية خاصة بين المصريين، سواء العاملين في السعودية، أو الراغبين في السفر لأداء العمرة، وينتظرون أفضل وقت لشراء العملة السعودية أو الحجز لدى شركات السياحة، ترصد السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، داخل البنوك الموجودة بالقطاع المصرفي، كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودي اليوم استقرارا واضحا في البنوك الحكومية الرسمية، مع وجود تغيرات طفيفة في البنوك العربية والأجنبية.

- استقر سعره داخل البنك الأهلي اليوم عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية 6.46 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس 6.45 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- استقر سعره في بنك مصر عند 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.

- البنك المركزي 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى المصرى الخليجي

سجل سعر العملة السعودية اليوم داخل البنك المصري الخليجي نحو 6.27 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.27 للشراء، و6.62 جنيه لعمليات البيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر العملة 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك CIB اليوم، 6.47 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- في البنك العربي الأفريقي بلغ سعره نحو 6.33 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.